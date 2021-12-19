بالخرائط.. «الري» تكشف عن مناطق تساقط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حذر مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار من موجة الأمطار المتوقع تساقطها خلال الـ72 ساعة المقبلة، مطالباً باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار المتوسطة الشدة خلال فترة التنبؤ على السواحل الشمالية.

وكشف تقرير عن توقعات نماذج التنبؤ بالطقس، أن اليوم الأحد سوف يشهد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وأجزاء من محافظتي البحيرة ومطروح، وتقل شدتها على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وعن يوم غد الإثنين فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وقد تصل إلى شمال الصعيد، أما عن توقعات الثلاثاء فمن المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية للدلتا.

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار وعواصف ونشاط للرياح

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد حذروا من حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وتوقعوا أن يشهد اليوم هبوب رياح جنوبية باردة على معظم أنحاء البلاد تصل إلى حد العاصفة، وتوقع خبراء الأرصاد نشاط للرياح الجنوبية الغربية على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدين على تكون منخفض سطحي على البحر المتوسط وأن تصل سرعة الرياح إلى 40 كم في الساعة، يصاحبها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كم في الساعة، كما أنه من المتوقع إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة سوف تسجل 17 درجة، وتصل على المناطق الشمالية إلى 16 درجة، على أن تنخفض ليلاً إلى 10 درجات الأمر الذي يزيد من الأحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح، كما أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى غرب البلاد عند السلوم لتكون رعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تصل إلى مطروح والإسكندرية مع تقدم الوقت.