المستشفيات الجامعية: مستعدون لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بكورونا

أكدت الجامعات الحكومية على الاستعداد التام بمختلف المستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات أو تداعيات أو أزمات تتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأن هناك جاهزية تامة من حيث استعداد الأطقم الطبية، وكذلك عدم وجود أي نواقص بالأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات فور نقصها، والتعامل بصورة كبيرة لمواجهة تداعيات الأزمة.

قصر العيني: لاتوجد أي أزمات أو نواقص بشأن الأدوية والمستلزمات

من جانبه أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، على استعداد المستشفى لمواجهة أي أزمات تتعلق بفيروس كورونا «كوفيد 19»، خاصة فيما يتعلق بالفترة الحالية في ظل الاستعداد لأي تحورات جديدة تتعلق بفيروس كورونا، والاستعداد لمواجهة أي سلالات جديدة ومنها «أوميكرون»، مؤكداً أنه لاتوجد أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمستشفيات، على التوجيه المباشر لرؤساء الجامعات والمستشفيات الجامعية، بشأن الاستعداد التام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتسخير كل الإمكانيات لمواجهة أي متحورات تتعلق بالمرض، خاصة سلالة أوميكرون المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية.