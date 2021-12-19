شوقي: الاستغناء عن الأسئلة المقالية بالامتحانات هدفه التعليم وليس الاختبار

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات أولياء الأمور بشأن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلًا: «إن الاستغناء عن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2021، كان بهدف التصحيح الإلكتروني الخالي من الأخطاء البشرية، وليس لأنه التقييم الأمثل من الناحية العلمية».

«شوقي»: واجب الطلاب هو التعلم بغض النظر عن الامتحان

وأضاف «شوقي» في رده على تساؤلات أولياء الأمور بإحدى مجموعات التعليم عبر موقع التواصل «فيس بوك»: «دائمًا هناك تقييم متنوع منذ الأزل ولا أرى داعيًا للتدخل في أنواع التقييم، لأن واجب الطلاب هو التعلم بغض النظر عن الامتحان، وليس التحضير للامتحان والتساؤل ليل نهار عن شكل وعدد الأسئلة».

ينبغي الاهتمام بالموضوع والمحتوى

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجب على أولياء الأمور والطلاب، السؤال عن الموضوعات والاهتمام بالمحتوى الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب وليس توزيع الدرجات في الامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على توفير أهم المنصات التعليمية للطلاب مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن الأسئلة عن امتحانات الثانوية العامة 2022، سابقة لأوانها ويجب التركيز على تعلم المهارات ليس الامتحانات، مشددًا على الطلاب بضرورة التحضير الجيد للامتحانات، وفهم مخرجات التعلم في مختلف أجزاء المقررات الدراسية بما فيها جزء القصة والتعبير والترجمة.

يجب عدم طرح أسئلة بشأن المحذوفات ونوعيات الامتحان

ونوه إلى أنه ينبغي عدم طرح أسئلة بشأن المحذوفات ونوعيات الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2022، لأن الهدف من التعليم هو التعلم وليس تقليص ما يتعلمه الطالب من أجل تقييم خادع لامتحان قاصر وغير مكتمل، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، بشأن الوقوف على سير العملية التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، موضحةً أن الامتحانات ستعقد إلكترونيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.