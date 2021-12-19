إزالة الشكل المُخيف بشوارع الشؤون بمدينة قنا..«جثة مكفنة»

رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا شكوى أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوجود شكل على هيئة جثة متوف مُكفنة بأحد الشوارع بمدينة قنا، ما أثار ذعر المواطنين.

إزالة جثة متوف من الشارع

وعلى الفور، كلف أشرف أنور رئيس مجلس المدينة إدارة المتابعة بالوحدة بضرورة الوصول لمكان الشكوى وإزالتها في أسرع وقت ممكن، وتبين أن محل الشكوى بشارع سيراميكا الجوهرة بعد التقاطع الأول، وتم إزالة أسباب الشكوى.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا المواطنين، بعد تكرر مثل هذه الوقائع التي تؤثر على نفوس المارة بالسلب، وتبث الرعب في نفوس المواطنين.

إزالة إعلانات مخالفة

وفي ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا من إزالة 32 لافتة إعلانية مخالفة بشارع الجمهورية (الجميل سابقاً) وميدان المحطة وميدان البنزيون، وجاري إزالة جميع اللافتات المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكثيف الحملات بشأن إزالة جميع الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

يذكر أن إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، قامت بحصر جميع اللافتات الإعلانية المخالفة بمدينة قنا التي تجاوز عددها 3000 لافتة.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بأصحاب المحال التجارية والعيادات والمكاتب، بضرورة التوجه لمبنى الوحدة المحلية لاستخراج التراخيص اللازمة للافتاتهم الإعلانية، وأنه لا تهاون مع المتخلفين عن الترخيص وسيتم إزالة اللافتات فوراً.