ترتيب شائعات 2021.. الإصلاح الاقتصادي والتعليم والصحة في المقدمة

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مسؤول المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إنّ تطور الشائعات في مصر يشهد تزايدا ملحوظا من عام لآخر، موضحة أنّ انتشار الشائعات في مصر خلال عام 2014 بلغ نسبة 1.7%، ثم ارتفعت إلى 3% في عام 2015، و6% عام 2016، و9% في 2017، و12% في عام 2018، و20% في عام 2019، و22% في عام 2020، ووصلت إلى 23% في 2021.

الشائعات من أعداء الوطن في الداخل والخارج

وأضافت نعايم، خلال كلمتها على هامش الملتقي الشبابي الأول لمواجهة الشائعات، وتأثيرها على الأمن القومي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، أنّ إحصاءات المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، رصدت نوعية الشائعات التي روجها أعداء الوطن في الداخل والخارج خلال 2021، حيث كان الإصلاح الاقتصادي الأكثر الذي تم ترويج الشائعات ضده، خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت نسبة الشائعات التي روجت ضد الإصلاح الاقتصادي 41% من إجمالي الشائعات التي تم ترويجها خلال هذا الشهر.

أكثر الشائعات التي روجت ضد الإصلاح الاقتصادي

وتابعت مسؤول المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أنّ الشائعات التي تم ترويجها خلال شهر يناير، كانت ضد الإصلاح الاقتصادي وبلغت 22%، وفي شهر فبراير ضد الإصلاح الاقتصادي ونسبتها 35%، وفي شهر مارس بلغت 26% وخلال شهر أبريل بلغت 25%، وفي شهر مايو تركزت النسبة الأكبر من الشائعات ضد قطاع الصحة بنسبة 27%، بينما بلغت نسبة الشائعات ذروتها في شهر ديسمبر 2021 ضد التعليم وبلغت نسبتها 54%.

وانطلق اليوم الملتقي الشبابي الأول للتصدي للشائعات الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفاعلا مباشرة للمبادرة الرئاسية «تصدوا معانا» لمواجهة الشائعات التي يروجها أعداء الوطن، في الداخل والخارج.

وحدة متخصصة لمواجهة الشائعات

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرر تشكيل وحدة متخصصة في الوزارة لمواجهة الشائعات بمحافظات الجمهورية كافة، ويرأسها معاون وزير الشباب، وتضم في عضويتها خبراء من التعليم وعلم النفس وشباب مدعم بكل الوسائل في كل المحافظات للتصدي للشائعات، باستخدام كل وسائل التكنولوجيا، وذلك بالتنسيق مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.