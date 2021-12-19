ضبط 1308 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، والسلع مجهولة المصدر، والاستيلاء على المال العام، والمصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمنتجات غير الغذائية المغشوشة، وذات العلامات التجارية المقلدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وخلال الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية، أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1308 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

- ضبط 382 قضية مخابز ودقيق، بمضبوطات بلغت 15,050 طن، و472 بطاقة ورغيف.

- ضبط 49 قضية غش غذائي، بمضبوطات بلغت 92,095 طن، 14953عبوة، 4815 قطعة، 1285 لتر.

- ضبط 36 قضية لحوم ودواجن وأسماك، بمضبوطات بلغت 11,442 طن.

- ضبط 28 قضية غش غير غذائى، بمضبوطات بلغت 45,335 طن، 1412 عبوة، و162557قطعة و280 متر .

ضبط 27 قضية اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية، بمضبوطات بلغت 117800 لتر و7 اسطوانات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص للبسطرمة، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تصنيع البسطرمة غير المطابقة للمواصفات القياسية، مُستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر في عملية التصنيع بقصد طرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وضُبط بحوزته 900 كيلو جرام من مستلزمات إنتاج ملح الطعام الخشن مجهولة المصدر وبدون فواتير، إضافة غلى ضبط 276 كيلو جرام من اللحوم المجمدة المستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير، و240 كيلو جرام من اللحوم والدهون ناتج تنظيف اللحوم داخل جراكن مجهولة المصدر، ما يستخدم في التصنيع، 375 كيلو جرام من مصنعات اللحوم «بسطرمة» بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي مُعد للبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.