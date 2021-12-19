ضبط 26 كيلو حشيش وهيروين وبانجو في حملات أمنية بالمحافظات

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 58 قطعة سلاح ناري بحوزة 51 متهما، وتنفيذ 51055 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين ضمّا 5 متهمين بارتكاب 9 حوادث متنوعة.

ضبط 155 قضية مخدرات

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ الحملات أسفرت في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 155 قضية مخدرات بإجمالي 168 متهما، ضُبط خلالها «كمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫453 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 19٫210 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫832 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1٫011 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 680 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 408 جرامات، كمية من مخدر الآيس وزنت 776 جراما، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 20 جراما، و3320 قرصا مخدرا».

ضبط 24 متهما بارتكاب أعمال البلطجة

وبحسب البيان، جرى ضبط 19 متهما هاربا، وضبط 24 متهما بارتكاب أعمال البلطجة، وضبط 347 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26474 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.