أكثر المناطق بردوة في مصر اليوم.. درجة الحرارة تصل لـ1 تحت الصفر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من سوء الأحوال الجوية اليوم، الاثنين، الموافق 20 ديسمبر، حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق تصل لرعدية أحيانا، مع وجود نشاط لحركة الرياح والتي تصل حد العاصفة، فضلا عن وجود اضطرابات بالملاحة البحرية، وتصل درجة الحرارة الصغرى على سانت كاترين إلى 1 تحت الصفر.

الأرصاد: درجة الحرارة تصل لـ1 تحت الصفر

وتشير تنبؤات هيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى 10 والصغرى -1.

نخل

درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 01.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

القاهرة

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

طنطا

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

شبين الكوم

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الزقازيق

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

تحذيرات الأرصاد اليوم

وأضافت الأرصاد أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية، مصحوبة بحبات البرد أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، بينما تكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا، مدن القناه، سيناء، وشمال الصعيد، تخف حدتها بعد فترة الظهيرة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ومدن القناه، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال الساعات القادمة حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار تصل لرعدية على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد، وتصل الرياح إلى حد العواصف ببعض المناطق.