هل اقتبس ملحن خاصمت النوم لشيرين لحنها من أغنية قولي بحبك لتامر حسني؟

اتهم عدد كبير من عشاق ومحبي الفنان تامر حسني، الفنانة شيرين عبدالوهاب وملحن أغنيتها الجديدة خاصمت النوم الملحن عمرو الشاذلي، باقتباس لحن الأغنية من أغنية تامر الشهيرة والتي كانت واحدة من أولى أغنياته وهي «قولي بحبك».

أغنية خاصمت النوم من ألحان عمرو الشاذلي

وردا على ذلك الأمر، أوضح محمد زقزوق، موزع أغنية تامر حسني، الأمر خلال مناقشته مع عدد من أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق «بما إني أحد المشاركين في أغنية قوللي بحبك بالتوزيع، أحب أوضح إن مش السينيو كامل اللي يعتبر مقتبس ولكن جزء بسيط جدا في التفعيلة الأولى ولا يتعدى مازورتين ويعتبر بالتأكيد مجرد توارد خواطر أو مخزون فني.

وأضاف «عمرو الشاذلي لأنه ملحن شاطر ومش محتاج إنه يقتبس من حد ولكن إنت بتتكلم في ناحية فنية بحتة».

قولي بحبك لتامر حسني صدرت عام 2004

أغنية «خاصمت النوم» من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وكلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وجيتار شريف جابر، وتأتي كلماتها على النحو التالي:

بعدك مارتحتش يوم

ونسيت وخاصمت النوم

أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك

هكدب لو قولت بخير

بصراحة أنا وجعي كبير

متقولش ان انتا نستني وعادي وهنت عليك

يرضيك يعني اعيش مافيش

ولا اي حاجه نفعاني عشان انساك

منا اصلا روحي معاك

انساك ازاي وبأيه

ريح قلبي قول حلول

خلينا نرجع تاني بلاش وداع

وكفايه وقت ضاع

ما البعد بنتعب فيه

فاكر ايامنا زمان

قعدتنا في كل مكان

وكلام ووعود اننا عمرنا ما نفارق بعض

طب ليه يا حبيبي مشيت

لا رجعتلي ولا حنيت

وسايبني لوحدي بكلم نفسي في عز البرد