ما هي دفايات السيراميك ومميزاتها في الشتاء؟.. واجه بها الطقس البارد

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الفرق بين انواع اجهزة الدفايات من حيث الاستخدام والمواصفات والاشكال والاحجام لمواجهه برودة فصل الشتاء

دفايات السيراميك

اشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الي ان دفايات السيراميك تعتبر الأكثر شيوعاَ والأكثر مبيعاَ ولها أشكال وأحجام متنوعة ومختلفة

كيف تعمل الدفايات السيراميك

هي عبارة عن ألواح سيراميك وألومونيوم حينما تمر الكهرباء من خلالها وتقوم ألواح الألومونيوم بإمتصاص السخونة وبداخلها مروحة وتدفع الهواء الساخن إلى الخارج وبالتالي تقوم بتدفئة المكان بأكمله

مميزات الدفايات السيراميك

- تقوم بتدفئة المكان بسرعة

- يسهل نقلها من مكان لآخر

عيوب الدفايات السيراميك

- تستهلك كهرباء عالية

- الدفاية بداخلها مروحة لذا في كثير من الأحيان يكون صوتها مزعج

- لا تحافظ على درجة الحرارة وقت طويل

الأماكن التي يتم استخدام الدفايات السيراميك فيها

الغرف الصغيرة والصالة والمكاتب

دفايات الزيت

تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها نتيجة تسخين الزيت المتواجد بداخلها وتعمل على تدفئة المكان بأكمله

عيوب الدفايات الزيتية

- تستغرق وقت لتدفئة المكان

مزايا الدفايات الزيتية

- هادئة ليس لها صوت.

- آمنة وإقتصادية.

- تجعل المكان دافئ لفترة طويلة.

- تحتفظ بالسخونة بدون استخدام الكهرباء.

- ليس بها مروحة لتوزيع الحرارة لذا لاينتج عنها أي إزعاج

الأماكن التي يمكن استخدام الدفايات الزيتية فيها

يمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة

الدفايات المشعة:

يطلق على تلك الدفايات " دفايات البقعة المعينة " بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين أو مكان معينلذا هي لاتعتبر إختيار مثالي إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة

مميزات الدفايات المشعة:

- كفائتها عالية

- استهلاك الكهرباء يكون أقل

- تستخدم طاقة أقل

عيوب الدفايات المشعة:

-لا ننصح بإستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الإختناق

الأماكن التي يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها

مناسبة لتسخين جزء أو مكان معين