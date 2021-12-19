«إيمان» الثالثة بالمسابقة العالمية للقرآن: أراجع من 3 لـ10 أجزاء يوميا

كشفت الطالبة إيمان جمال، تفاصيل حصولها على المركز الثالث في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، قائلة إنها بدأت في حفظ القرآن الكريم، منذ أن بلغ عمرها 3 سنوات، ثم أتمت بعد ذلك حفظ القرآن الكريم كاملًا، وعكفت على حفظ كتاب الله بالتجويد، مؤكدة أنها بعد إتقان قراءتها للقرآن الكريم، حصلت على إجازة في القراءات الصغرى، عن رواية حفص عن عاصم، وذلك خلال حوارها في برنامج «من القلب للقلب»، الذي يُعرض على قناة «mbc مصر» عبر «زووم».

القرآن الكريم يُعد مبدأ في حياتها وجزء أساسي من يومها

وأضافت «جمال»، أنها في البداية واجهت بعض الصعوبات، كونها لم تكن تجيد أحكام التلاوة، وكانت تسعى لتعلم وحفظ القرآن الكريم بالأحكام والتجويد، موضحة أن القرآن الكريم يُعد مبدأ في حياتها وجزء أساسي من يومها، إذ تقوم بمراجعة من 3 لـ10 أجزاء في اليوم الواحد لاستذكاره، موضحة أنها تدرس في كلية الدراسات الإنسانية قسم رياض الأطفال بجامعة الأزهر الشريف، وكانت تعتقد في البداية أن الدراسة ستكون عائق أمامها في تحصيل مركز في حفظ القرآن الكريم.

القرآن الكريم لم يكن أبدًا عائقًا أمام دراستها نهائيًا

وأوضحت الحاصلة على المركز الثالث، أنها وجدت أن القرآن الكريم لم يكن أبدًا عائقًا أمام دراستها نهائيًا، بل وجدت أن حفظها للقرآن الكريم سببًا في رفعة الإنسان، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أبدًا أن تحصل على مركز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، الذي اقيمت في مصر تحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية، أمام منافسة طلاب وحفظة القرآن من 42 دولة، « لكن بفضل الله، وبفضل تشجيع شيخي وأهلي وشقيقتي، تمكنت من الحصول على المركز الثالث بالمنافسة بين 42 دولة».