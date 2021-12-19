اختيار أحمد أمين سفيرا لمنصة «حصص مصر» التعليمية

أطلقت منصة «حصص مصر» حملة إعلامية للترويج لخدمات المنصة التعليمية، من خلال سفير المنصة الفنان أحمد أمين.

وتتناول الحملة التي جاء الفنان أحمد أمين بطلًا لها، رصداً للتحديات التي تواجه الأسرة المصرية مع طرق التعليم التقليدية، والدور الذى تؤديه منصة «حصص مصر» لإتاحة رحلة تعلم ممتعة وسلسة للطلبة.

تفاصيل منصة حصص مصر التابعة لوزارة التعليم

منصة «حصص مصر» هي منصة وزارة التربية والتعليم، التي تستهدف في هذه المرحلة طلبة وطالبات المراحل الدراسية، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

وتقدم المنصة محتواها التعليمي للمدارس العربي ولغات إنجليزي ولغات فرنساوي، وهو محتوى جرى مراجعته من المركز القومي للمناهج لتقديم شرح يعتمد على أسلوب التقييم الجديد المبني على الفهم والتطبيق، وليس الحفظ. كما يراجع على التدريبات والأسئلة المركز القومي للامتحانات المسئول عن تصميم و تنفيذ منظومه التقييم الجديدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت منصة «حصص مصر» في ديسمبر 2020، وتعلّم عليها مليون طالب. وفي العام الدراسي 2020-2021 شاهد الطلاب أكثر من مليون ساعه لشرح المناهج، وتدربوا على حل أكثر من 115 مليون سؤال، طبقا لطريقة التقييم الجديدة.

أحمد أمين يستعيد ذكرياته في مرحلة الثانوية العامة

وكان الفنان أحمد أمين، قد استعاد ذكرياته مع الثانوية العامة في وقتٍ راهن، حيث كتب عبر صفحته، «لما بافتكر الثانوية العامة بشكر الواحد في المية اللي مجاش.. لو كان جه معرفش كنت هبقى فين! فرقت معايا على جزء من عشرة في المية.. عشان أدخل إعلام الكلية اللي كنت عايزها ساعتها.. فدخلت فنون جميلة.. واشتغلت في الصحافة لحد ما وصلت رئيس تحرير وأنا مش إعلام».

وتابع أمين قائلا: «بعدها بقيت ممثل وأصحابي من فنون جميلة بقوا فريقي اللي عملنا مع بعض البلاتوه.. أنا عارف يوم النتيجة بتبقى زعلان أو فرحان علشان فاكر إن دي نتيجة مرحلة.. لكن الحقيقة إنها بداية مجموعة اختيارات كتيير.. كلها ممكن توصل للنجاح عادي جدا».

وأضاف «أصل النجاح مش مرحلة من الدراسة.. ده مشوار كبير وطريق طويل وتغييرات كتير.. ممكن التفوق يبقى نقمة وممكن عدمه يبقى نعمة.. المهم هنكمل إزاي وهنختار إيه، مبروك من قلبي لكل الناس اللي طلعت نتيجتهم بغض النظر عن نتيجتهم.. مبروك عليك بداية اختياراتك!».