حظك اليوم برج الأسد الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والمسيطرة، كما أنه يفضل اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة، وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك، وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

الشمس بمنزل الحب تساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.