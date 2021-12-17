ننشر أسماء 13 مصابا في حادث تصادم مروع بين سيارتين بالفيوم

تسبب حادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي في إصابة 13 شخصاً من 4 محافظات مختلفة وهي الفيوم والمنيا والشرقية والبحيرة، بإصابات مختلفة تنوعت بين كسور ونزيف وارتجاج بالمخ، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وقطع سيارة منهما الطريق أمام الثانية فجأة، وعدم قدرة السائقين على استيقاف سيارتهما فاصطدما معاً على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من قرية هوارة بنطاق مركز الفيوم.

6 مصابين من محافظة الشرقية

وأُصيب في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، 13 شخصاً بينهم 6 مصابين من محافظة الشرقية وهم: جابر محمد عبد الله، 29 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد عبد الرحمن، 16 سنة، مصاب بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالعضد الأيمن، وأحمد ماهر أحمد، 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد عبد الله محمد، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات وارتجاج بالمخ وكسر بالقدم الأيمن، وأحمد محمد متولي، 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة، والسيد العطار أحمد محمد، 23 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3 مصابين من محافظة المنيا

كما أسفر حادث تصادم سيارتين، عن إصابة 3 أشخاص من محافظة المنيا وهم محمد عبد الغني جمعة، 36 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود مخلوف صالح، 24 سنة، مصاب بكدمات بالظهر واشتباه كسر بالساق الأيمن، وعبد الباري عبد الغني جمعة، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3 مصابين من محافظة الفيوم

وأُصيب في حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي أيضاً، 3 مصابين من محافظة الفيوم وهم سيد عيد فرج، 42 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن والساق اليمنى، ومحمود عبد العظيم محمد، 40 سنة، اشتباه إصابة بالرأس، ونادي سلامة نصار، 72 سنة، الفيوم اشتباه ارتجاج بالمخ وكسر بالحوض ونزيف داخلي.

كما تسبب الحادث في إصابة مسعد رزق ناجي عبد العاطي، 24 سنة، ومقيم محافظة البحيرة باشتباه كسر بالكتف الأيسر ونزيف من الأنف.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.