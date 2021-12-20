حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه محب للتجديد دائمًا وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرا فهم مثقفون.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء، وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.