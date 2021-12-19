لو أخدت سينوفارم أو سينوفاك.. اللقاحات التنشيطية الثالثة المناسبة

مع انتشار جائحة كورونا، وتحوراته في جميع أنحاء العالم، بدأت منظمة الصحة العالمية، في الدعوة للحصول على جرعة تنشطية ثالثة، للوقاية من هذا الفيروس، وهو ما أعلنته وزارة الصحة، ببدء إجراء منح الجرعة التنشطية الثالثة لبعض الفئات المحددة، لكن يظهر تساؤل، هو ما هي اللقاحات التنشطية الثالثة المناسبة للحاصلين على لقاح سينوفارم وسينوفاك.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن خدماته التي تقدمها للقراء والمتابعين في مجال الصحة، على مدار اليوم، اللقاحات التنشيطة الثالثة، التي تناسب الأشخاص الذين حصلوا على لقاحي سينوفارم وسينوفاك، وفق تصريحات وزارة الصحة، وذلك في التقرير التالي:

اللقاحات التنشطية للحاصلين على لقاح سينوفارم وسينوفاك

وبحسب وزارة الصحة، فأن الأشخاص الذين حصلوا على لقاحي سينوفاك وسينوفارم، يمكنهم الحصول على جرعة تنشطية ثالثة من 5 لقاحات، هم الحصول على جرعة تنشطية من نفس اللقاح سينوفاك أو سنوفارم، استرازينكا أو فايزر أو موديرنا، فيما سيتلقى الحاصلون على جرعتين من لقاح سينوفاك نفس اللقاح أوسينوفارم أو أسترازينكا أو موديرنا أو فايزر.

ومن حصل على جرعتين من لقاح فايزر، فتكون الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه، وفي حالة عدم توفرها يكون البديل موديرنا أو أسترازينكا.

اللقاحات التنشطية للحاصلين على لقاح سبوتينك

أما الحاصلون على جرعتين من لقاح سبوتنيك في يمكنهم الحصول على لقاح أسترازينكا أو موديرنا فقط، فيما يتلقى الحاصلون لقاح جونسون جرعة تنشيطية من اللقاح نفسه أو أسترازينكا او فايزر أو موديرنا.

اللقاحات التنشيطية للحاصلين على لقاح موديرنا

أما إذا كان الشخص حاصل على لقاح موديرنا، فيتلقون جرعة الثالثة من اللقاح نفسه أو لقاح فايزر أو أسترازينكا.

اللقاحات التنشطية للحاصلين على لقاح استرازنيكا

أما إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا، يمكنهم الحصول على الجرعة الثالثة من نفس اللقاح وفي حالة عدم توفره يحصل على لقاح فايزر أو موديرنا.