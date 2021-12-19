«خطة النواب» تناقش موازنة التعليم والأزهر والصحة الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدة جلسات متتالية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والحسابات الختامية، وموازنة البرامج والأداء.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن أول الاجتماعات، سيكون الأحد 26 ديسمبر الجاري، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الأذن لوزير المالية، بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، كما سيجري مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/ 2022.

موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كما تعقد اللجنة، اجتماعا آخر الاثنين 27 ديسمبر، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 2020/ 2021، بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمب، وجامعات «سوهاج- أسيوط- عين شمس- المنصورة» للعام المالي 2021/2020.

وأضاف سالم نائب «طهطا وطما وجهينة» بسوهاج، أن الاجتماعات ستستمر الثلاثاء 28 ديسمبر، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي للعام المالي 2020/2021.

موازنة الأزهر الشريف

ولفت إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام، عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022، فيما يخص وزارة الصحة والسكان.

وتختتم لجنة الخطة والموازنة سلسلة اجتماعاتها خلال شهر ديسمبر الأربعاء الموافق 29، لمناقشة حساب ختامي موازنة الأزهر الشريف «قطاع المعاهد الأزهرية- جامعة الأزهر» للعام المالي 2021/ 2020، فضلا عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.