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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 18 ديسمبر 2021
حظك اليوم مولود برج الجدي

حظك اليوم مولود برج الجدي

السعي لتحقيق الأهداف بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد، أبرز ما يتميز به مولود برج الجدي كونه لديه شخصية طموحة، يحرص على إتمام جميع المهام المسندة إليه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك وواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

هناك ارتباطات ومسؤوليات ووعود تصر على أن تفي بها، وتعدك الأفلاك بتوافق مع مع الأحباب والأصدقاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

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