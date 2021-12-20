أمطار غزيرة بمحافظة الغربية.. والمحافظ يوجه برفع حالة الطوارئ (صور)

شهدت شوارع وميادين مراكز محافظة الغربية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وزيادة موجه الصقيع، ما دفع الجميع إلى ارتداء الملابس الثقيلة، خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة.

موجه صقيع تجتاح مراكز الغربية

وتسبب سوء الطقس والأحزاب المناخية بالغربية في ارتباك سير أحوال حركة النقل والمواصلات مروريا بطريق الزراعي «القاهرة _ الإسكندرية»، والطرق الفرعية كافة الواصلة بين مراكز «طنطا _ المحلة»، و«سمنود _ زفتى»، و«بسيون _ قطور»، و«السنطة _ زفتى»، و«كفرالزيات_ طنطا»، و«سمنود _ زفتى»، وغيرها.

ارتباك في حركة النقل والمواصلات مروريا بسبب تكون كميات من البرك والمستنقعات

كما نتج عن هطول الأمطار الغزيرة تكون كميات كبيرة من البرك والمستنقعات بزمام مداخل ومخارج المدن ومراكز الغربية، نظرا لهطول الأمطار الغزيرة، في ظل هبوب الرياح محملة بالبرودة، والصقيع متواصل لانخفاض درجات الحرارة.

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، بضرورة استمرار رفع حاله الطوارئ والاستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس والمديريات لتلقي شكاوى المواطنين المحتملة بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

الدفع بسيارات الشفط المياه

كما شدد المحافظ في توجيهاته إلى مساعديه بضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية الدفع بسيارات لكسح وشفط مياه الأمطار الغزيرة، والتأكد من سلامه بلاعات شفط وكسح المياه بالأنفاق الرئيسية كافة بنطاق مراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة.