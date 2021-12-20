الغربية تواجه الطقس السيئ برفع حالة الاستعداد وإلغاء الإجازات (صور)

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جهود الوحدات المحلية في كسح وشفط مياه الأمطار التي هطلت مساء الأمس، وذلك خلال جولة صباحية بدأت في السابعة صباحا شملت مدينتي كفر الزيات وطنطا.

شفط تراكمات مياه الأمطار

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته في طنطا شوارع (البحر، الجلاء، النحاس، الإسكندرية، المحطة، ميدان ستوته، سيجر، سكة المحلة، الكورنيش)، كما تفقد الطريق السريع بدايةً من كمين دفرة ومروراً بـ(قطاع نفيا، قطاع ميت حبيش البحرية، قطاع المعرض، قطاع الجملة، قطاع شبرا النملة).

وفي كفر الزيات تفقد محافظ الغربية حالة الأنفاق، حيث تأكد من خلو نفقي الدلجمون والجزيرة من مياه الأمطار، كما تابع جهود الوحدات المحلية في شفط المياه داخل شوارع المدينة، واستكمل المحافظ جولته بتفقد قطاعي الدلجمون وديما من على الطريق السريع.

يُذْكَر أن محافظ الغربية وجه، أمس، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء كافة الأجازات، وانتشار معدات الشركة والوحدات المحلية في النقاط المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي.

إلغاء الأجازات في غرفة الأزمات المحافظة

وفي ذات السياق، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإلغاء الإجازات في غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، ومتابعتها على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لأي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة.