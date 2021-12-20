«قنا الجامعي»: إعفاء سيدة غير قادرة وفلسطيني من رسوم العناية المركزة

وجه الدكتور يوسف غرباوي الشكر إلى لدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي السابق لمستشفيات قنا الجامعية، مؤكداً حسن إدارته للمستشفيات الجامعية في الفترة السابقة مثمناً جهوده خلال فترة مواجهة انتشار فيروس كورونا والتي شهدت العديد من القرارات الصعبة.

اجتماع مجلس جامعة جنوب الوادي

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية في جلسته رقم (78) الأخيرة المنعقدة بمقر المستشفيات الجامعية بقنا، بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس الإدارة والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام الطبية.

إعفاء فلسطيني من مصاريف العناية بجامعة جنوب الوادي

ووافق مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على إعفاء سيدة بدون مأوى أو عائل والمعروفة بلقب «الحاجة بطة» من مبلغ تخطى 117 ألف جينه قيمة إقامتها بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ والاصابات لمدة 55 يوما، حيث تم استقبالها بتاريخ 7 أكتوبر الماضي وخروجها في 26 نوفمبر للوفاة، وأكد رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية في خدمة الجميع وأن الجامعة دائماً بجميع مرافقها أهل لمن لا أهل له.

كما وافق مجلس الإدارة على إعفاء أحد الوافدين الفلسطينيين الذي يتلقى الآن الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ والإصابات من جميع رسوم الإقامة والخدمات الطبية والعلاجية.

«غرباوي» يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

وكان الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، استقبل، أمس، الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والوفد المرافق، وتم خلال الزيارة مناقشة بنود البروتوكول المزمع توقيعه بين الطرفين فى مجال التدريب وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية فى ضوء المعايير القومية لتسجيل واعتماد المستشفيات.