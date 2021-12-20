خالد منتصر عن الإيراد التاريخي لـ قناة السويس: فخور بانتمائي لهذا الصرح

وجه المفكر الدكتور خالد منتصر، رئيس الهيئة الصحية لهيئة قناة السويس، التحية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ولكل العاملين فيها، بعدما حققت أعلى دخل في تاريخها.

تحية للفريق أسامة ربيع

وكتب منتصر، عبر صفحته الرسمية، على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «6 مليارات دولار أعلى دخل لقناة السويس في التاريخ، فخور بانتمائي لهذا الصرح، تحية للفريق أسامة ربيع وتهنئة لكل العاملين».

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن، أمس الأحد، أنَّ معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية؛ حيث بلغت حصيلة الإيرادات بداية من مطلع العام وحتى النصف الأول من ديسمبر الجاري، 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنَّ هيئة قناة السويس لم تسجل هذا الرقم من قبل.

معدلات عبور ضخمة

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس، عمليات العبور الضخمة التي شهدتها القناة في العام المنقضي، الذي شهد بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تحل دلالات قوية على كفاءة مرشدي الهيئة.

وأكّد رئيس هيئة قناة السويس، أنَّ القناة لا بديل لها ولا غنى عنها من أجل ضمان انتظام حركة الملاحة، موضحًا أن القناة تتخذ مجموعة من التدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المختلفة، وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد والطقس السيئ، وهو الأداء الذي حظي بالعديد من الإشادات الدولية.

وأشار الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، أنَّ الرقم المذكور زيادة 13% عن السنة الماضية، حيث يشهد العام الجاري زيادة في حركة الملاحة البحرية مقارنة بما كان عليه الوضع في العام السابق بسبب أزمة كورونا