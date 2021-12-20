قنا تستعد لافتتاح الرئيس محور الشهيد باسم فكري ومشروعات حديثة

استعدادات مكثفة تشهدها محافظة قنا، خاصة في مناطق المشروعات التي سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتوقع أن يزور المحافظة خلال الأيام المقبلة، وقد يفتتحها عن طريق تقنية «فيديو كونفراس»، ضمن مشروعات عدة في محافظات الصعيد خاصة المحاور التي أقيمت على نهر النيل.

وتنقل «الوطن» أهم المشروعات التي سيفتتحها الرئيس السيسي، خلال الأيام المقبلة، في مدن قوص وفرشوط ودشنا والمراشدة .

محور الشهيد باسم فكري أعلى نهر النيل

خلية نحل تعمل حاليا في محور الشهيد باسم فكري على نهر النيل الرابط بين الشرق والغرب ومدينة قوص ونقادة والصحراء الغربية بالصحراء الشرقية، حيث يُجرى وضع العلامات الإرشادية وتشغيل بوابات تحصيل الرسوم.

ويربط المحور بين مدينتي قوص ونقادة، بدءا من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي، بطول 19 كيلومترا، وعرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بعرض 7.2 متر.

ويضم المحور 30 عملاً صناعياً لحل مشكلة التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، منها 15 كوبري بإجمالي أطوال 2270 مترا، و15 نفق بإجمالي أطوال 460 مترا، بتكلفة مالية بلغت 1.5 مليار جنيه.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحور يمثل أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة للمحافظة، تتمثل في تسهيل الحركة المرورية، وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي، إضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

وتابع أن المحور يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر، لخدمة مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا ويوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

مشروعات مياه شرب بتقنيات حديثة لأول مرة

ومن المتوقع افتتاح مشروعات مياه الشرب بمركزي فرشوط ودشنا، شمال محافظة قنا، ومن بين هذه المشروعات، محطة مياه فرشوط، حيث تنفيذ التشغيل التجريبي للمحطة واختبار عينات من المياه، للتأكد من نقاء المياه وصلاحيتها للاستخدام وكذلك للاطمئنان على سلامة الشبكات.

وقال محافظ قنا، إن المحطة تقع على مساحة 15 ألف متر مربع بتكلفة مالية بلغت 320 مليون جنيه، وتعمل بنظام الترشيح الفائق «Ultra Filtration»، وهى الوحيدة على مستوى الجمهورية من محطات هذا النوع التى تعمل بطاقة 400 لتر/ ثانية، وتخدم المحطة حوالي 200 ألف مواطن في مركز فرشوط والقرى التابعة له.

وأشار إلى أنه يتم التحكم في إدارة وتشغيل المحطة بنظام إلكتروني، وفور حدوث أي عطل أو تغيّر فى خواص المياه يتم تشغيل الإنذار تلقائيا لاتخاذ الإجراء المناسب.

كما سيتم افتتاح محطة مياه دشنا بعد الانتهاء من زيادة طاقتها الإنتاجية من 400 لتر/ ثانية، إلى 800 لتر/ ثانية، بتكلفة 160مليون جنيه تقريبا، فضلا عن افتتاح عدد من المشروعات في قرية المراشدة ضمن «حياة كريمة».