انتشار سيارات شفط المياه بالشوارع لمواجهة الأمطار بمحافظات القناة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، استمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقا لخطة الانتشار الموضوعة؛ لمواجهة الأمطار والسيول.

انتشار السيارات بشوارع الإسماعيلية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه جرى تنفيذ خطة انتشار السيارات بالشارع الدائري ومنطقة جامع الدوحة والمستشفى العام وجامعة قناة السويس وطريق بورسعيد ونفق الممر وشبين الكوم ومنطقة البيارات والشارع التجاري وغيرها من المناطق المحتمل أن تشهد تجمعات مياه الأمطار في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى انتشار السيارات والمعدات بالمراكز والمدن بفايد والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وأبوصوير.

غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة في بورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، قال «عصمت»، إنه تم تنفيذ خطة الانتشار بعدة مناطق منها ميدان المحافظة، ومسجد السلام، ومنطقة الاستثمار ومنطقة الموقف الجديد ومنطقة قشلاق السواحل.

وأكد تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة «الإسماعيلية – بورسعيد – السويس»، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء.

تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة؛ لمواجهة التغيرات المناخية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.