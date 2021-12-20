الثلج في إسكندرية.. أجواء أوروبية وصقيع ورفع حالة الطوارئ (صور وفيديو)

برز مشهد الثلج في إسكندرية، اليوم الاثنين، في ذروة نوة الفيضة الصغرى التي ضربت المدينة على مدار 8 أيام وتستمر حتى الوقت الراهن، مع تساقط الثلوج على منطقتي العطارين وبحري غرب المدينة الساحلية، وسط استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على باقي أنحاء المحافظة، في طقس بارد وأجواء أوروبية يعيشها أهالي المحافظة.

الثلج في إسكندرية كما توقعت الأرصاد

وشهدت الإسكندرية تساقط الثلوج من صباح اليوم، حيث كست الطبقة الثلجية أغلب المباني في مناطق بحري، وذلك بعد أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط حبات الثلج على عدد من المناطق خلال موجة الطقس غير المستقر، ما تبعها إعلان المحافظة حالة الطوارئ القصوى وذلك لاستقبال الثلج والأمطار الغزيرة التي تساقطت على شوارعها.

المحافظ يتابع تصريف المياه بعد تساقط الثلوج على الإسكندرية

وترتب على تساقط الثلج في الإسكندرية، متابعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تصريف تراكمات مياة الأمطار بمنطقة ميناء البصل وكوبري التاريخ غرب الإسكندرية، بحضور الدكتور احمد نائب المحافظ واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياة الإسكندرية واللواء حسام انور مدير ادارة المرور بالإسكندرية.

أهالي الإسكندرية يحتفلون بتساقط الثلوج

وعلى الرغم من تعطيل الدراسة على مستوى المدارس والكليات في الإسكندرية، إلا أن المواطنين الذين تواجدوا في الشوارع قد احتفلوا بتساقط الثلوج بأخذ صور تذكارية مع هذا الطقس السيئ، من حيث البرودة لكنه مميز من حيث طبيعة الأجواء.

فيما تسببت تلك الأجواء في غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وتوقف حركة الملاحة بسبب ارتفاع الأمواج التي تؤثر على حركة السفن على أن يتم فتحها مع تحسن الأحوال الجوية.