انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي رغم التقلبات الجوية

واصلت الأجهزة المعنية بسلطات الطيران المدني، جهودها لتسيير حركة الإقلاع والهبوط بمطار القاهرة الدولي، رغم موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية الحادة التي تتعرض لها البلاد.

مصر للطيران تناشد عملائها التواجد مبكراً بالمطارات

وناشدت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية اليوم، بضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل، لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات.

وأشارت مصر للطيران، إلى أنه من المرتقب استمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الساعات القليلة القادمة

حالة طوارئ واستعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ

وقالت مصادر، بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن جميع مطارات الجمهورية في حالة طوارئ واستعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد منذ أمس الأحد، تحسبًا لوقوع أي متغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية والعمل داخل المطارات، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تشهدها معظم أنحاء البلاد بداية من السلوم غربا حتى محافظة أسوان جنوبا.

وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمطار الغزيرة لا تؤثر على حركة الطيران فوق المطارات، موضحين أن العواصف الثلجية والترابية والضباب هما الأكثر تأثيرًا على حركة الملاحة الجوية بجميع مطارات العالم.

وأشارت المصادر، إلى أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم بمطار القاهرة الدولي، من إقلاع وهبوط الرحلات دون التأثر بموجة الأمطار، وسط استعدادات مكثفة يجريها قيادات مباني المطار الثلاثة.

الرحلات منتظمة بمطار القاهرة الدولي

وأكدت المصادر، بمطار القاهرة الدولي، أنه حتى الآن لا يوجد أي إلغاءات للرحلات اليومية المنتظمة، كما أنه لم تسجل الرحلات بمطار القاهرة الدولي، أي تحويلات إلى مطارات آخر بديلة سواء من القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وأوضحت المصادر، أن الساعات الأولى للتحذيرات الجوية من قبل هيئة الأرصاد، شهدت تشكيل لجنة للتعامل والتدخل السريع مع موجة الأمطار الغزيرة، وجرى التنسيق الكلي والمتابعة المستمرة بين قطاعات العمليات والهندسي، لمراجعة مدى جاهزية المعدات الموجودة على أرض المهبط، والتأكد من صلاحيتها للتعامل الطوارئ، كما تم التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة من و إلى المطار أثناء تدهور الرؤية فوق المطار.

ووجهت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين، العاملين بالطيران المدني رفع جميع المعدات الموجودة بأرض المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات سقوط الأمطار، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب والمطر الغزير، وسط تجهيز كامل لمعدات الشفط تحسبا لسحب أي تجمعات للمياه تتكون على أرض المهبط.

شركة ميناء القاهرة الجوي تشدد على إجراءات السلامة المتبعة

وتحرص شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة الشركة، على توفير السترات الواقية من المطر داخل أرض المهبط للعاملين، وأمام الصالات وداخل الجراجات بالتزامن مع فصل الشتاء، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة تسهيل كل إجراءات الركاب المسافرين والقادمين من الخارج، للحد من الزحام داخل صالات السفر والوصول.

وتطبق كافة الأجهزة المعنية بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بصالات السفر والوصول حرصا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين ورواد المطارات المصرية والعاملين بالصفوف الأمامية لتقديم الخدمة للمسافرين.