بدء تنفيذ 6 محطات لـ«الأتوبيس الترددي».. بديل الميكروباص على «الدائري»

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تواصل عملها الجاد لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، للقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ جميع المشروعات العملاقة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري.

إعداد الرسومات المعمارية لمحطات الأتوبيس الترددي

وتابع الوزير، خلال جولته التفقدية لأعمال تطوير الطريق الدائري، اليوم الإثنين، أنه تم البدء في تنفيذ أول 6 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع BRT، حيث تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها وهي: «محطات السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعي».

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حاره داخليه مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي السريع

وأضاف وزير النقل، أن هناك عدد من التحالفات العالمية المهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي السريع BRT، على الطريق الدائري.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال التوسعة في المسافة من الأوتوستراد المعادي مرورا بطريق السخنة في القاهرة الجديدة وطريق «القاهرة /السويس» وطريق «القاهرة/ الإسماعيلية» وطريق بلبيس الصحراوي فمنطقه وكوبري عدلي منصور ثم مدينه السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان

ولفت وزير النقل، إلى أن الجزء من محور الفريق العصار حتى طريق الإسكندرية الزراعي يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي للانتهاء منه.

وتابع وزير النقل، أن القوس الجنوبي الغربي من اوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جاري التوسعة وتباعا يدخل الخدمة كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه والانتهاء من قطاع من المريوطية حتي المنيب بنهاية يناير 2022.

وأوضح أنه يتم الانتهاء من أعمال النيوجرسي ويتم رفع كفاءه الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الأماكن التي كان بها بعض الميول، حيث يعاد ضبط المناسيب بها في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية، كما سيتم الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائري بأعمدة الهاي ماست، وجاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.