انتشار 494 معدة لشفط مياه الأمطار ومواجهة الطقس السيئ بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتشار أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكل مدن وقرى وأحياء المحافظة، وذلك لإزالة كل تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، وذلك من خلال تمركز 494 معدة شفط، بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، و152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب، و164 معدة تابعة للحماية المدنية.

وتسبب سوء الطقس والأحوال المناخية بالغربية في ارتباك حركة النقل والمواصلات بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، وكل الطرق الفرعية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة»، و«سمنود - زفتى»، و«بسيون - قطور»، و«السنطة - زفتى»، و«كفرالزيات- طنطا»، و«سمنود - زفتى»، وغيرها.

كما نتج عن هطول الأمطار الغزيرة تكون كميات كبيرة من البرك والمستنقعات بزمام مداخل ومخارج المدن ومراكز الغربية، نظرا لهطول الأمطار الغزيرة في ظل هبوب الرياح المحملة بالبرودة، وانخفاض درجات الحرارة.

غرفة عمليات تتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة

كما أكد محافظ الغربية، الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة لتلقي كل البلاغات على مدار 24 ساعة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تطهير بالوعات الصرف

كما وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر، إضافة إلى صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، فضلا عن متابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة.