معيط: الطاقة المتجددة مصدر رئيسي لتوليد الكهرباء في 2025

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسات المرتبطة بتأمين احتياجات مصر من الطاقة تحتل أولوية لدى القيادة السياسية في السنوات الماضية وحتى الآن، مشيرا إلى أنها وضعت قضايا الطاقة على رأس أولويتها ومن ثم فإنه جدير الآن أن يقام مؤتمر الأهرام للطاقة بهذا الحجم لمناقشة قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية.

مصر في المركز 16 عالميا من حيث الأمان وإتاحة الطاقة والنمو

وأضاف معيط خلال كلمته، في فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، أن تقرير عام 2021 لتصنيف الدول من حيث الأمان وإتاحة الطاقة والنمو والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية وهيكل الطاقة حصلت مصر على المركز الـ16 عالميا حيث تمكنت من قفز 8 مراكز فى عام واحد.

إجمالى الاستثمارات 33 ترليون دولار على مستوى العالم

وأشار وزير المالية، إلى أن إجمالى الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم سيصل إلى 33 ترليون دولار امريكي، مشيرا إلى أن الأبحاث والدراسات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة تشير إلى أن الطاقة المتجددة ستكون مصدرا رئيسيا لتوليد الكهرباء بحلول 2025، مؤكدا أن هناك تزايد في الاهتمام بدور مصر عالميا مع الاكتشافات الجديدة بدول شرق المتوسط.

الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة

وافتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر السنوي الخامس للطاقة الذى تنظمه مؤسسة الأهرام تحت عنوان «الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة».

وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأكد فيها أن المؤتمر يعد منصة وطنية تقدم خططاً ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع الهام.