التفاصيل الكاملة لضبط مخدرات في مزرعة بالإسماعيلية بـ265 مليون جنيه

علي مدار أيام متواصلة، تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحركات تشكيل عصابي، بعدما أكدت معلومات سرية حيازة أعضائه لكمية كبيرة من المواد المخدرة في إحدى المزارع بطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعين قُدرت قيمتها بـ265 مليون جنيه.

وكثف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام، من مراقبة المتهمين حتى التوصل إلى مكان إخفاء المواد المخدرة.

حملة مكبرة لضبط المتهمين

ونجحت حملة مكبرة مدعومة بقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة من مداهمة المزرعة مع أول ضوء للنهار، بعد التيقن من دخول المتهمين في النوم.

ونجح الضباط في القبض على 4 متهمين، والتحفظ علي 3 سيارات، فيما نجحت والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة في التوصل لمكان المواد المخدرة.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية، والذي صدر أمس السبت، فإن الكميات تنوعت ما بين هيروين خام وأفيون ومخدر الشابو والبودر ومخدر الحشيش، إضافة إلى عقار الكابتاجون.

ضبط مصنع لزيادة كمية المواد المخدرة

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية، فإن المتهمين استخدموا المزرعة لإنشاء مصنع بداخلها لزيادة كميات المواد المخدرة التي يتم جلبها من خارج البلاد.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط مكبسين بمشتملاتهما وإسطمبات وأكلاشيها وخلاط كهربائي و3 موازين ديجيتال، وكمية من الأدوات التي تستخدم في إعادة تدوير المخدر.

وقالت المصادر، إن المزرعة تقع بناحية قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ويملكها أحد المتهمين.

تفاصيل ضبط المواد المخدرة

وقال بيان وزارة الداخلية، إن المواد المضبوطة كانت 215 كيلو جراما من مخدر الهيروين الخام، و105 كيلو جرامات من مخدر الآيس المعروف باسم «الشابو»، و20 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و10 كيلو جرامات من مخدر الأفيون، وكيلو جرام من مخدر البودر.

ونجحت الحملة في ضبط 30 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من مادة الباراسيتامول زنة 150 كيلو جراما، وكمية من مادة الكافيين زنة 100 كيلو جرام، محظور تداولهما، ويستخدمان فى عمليات التصنيع الدوائي، ويتم خلطهما لإعادة تدوير مخدر الهيروين.