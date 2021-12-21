حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنه عاطفي وصادق، ويُظهر مشاعره بكل سهولة ووضوح، كما يُعتقد أنه مخلص، ومحترم، ودائما ما يأخذون دور القائد في أية علاقة، ويعتمدون بشدة على حاجتهم إلى الاستقلالية والمبادرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر وفينوس يتنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للدراسة والتأمل.. اعتن بنفسك وصحتك ويطالبك الفلك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا للظهور، وتجنب الفخر بنفسك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.