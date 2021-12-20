إنفوجراف| «الزراعة» تحقق طفرة غير مسبوقة في 2021 أبرزها «الدلتا الجديدة»

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، إنفوجراف بعنوان «2021 عام الإنجازات في قطاع الزراعة»، استعرض فيه أهم ما أنجزه الوزارة، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهمية هذا القطاع والذي يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي، ويستوعب 25% من العمالة.

وتمثلت أبرز الإنجازات التي ضمها الإنفوجراف على الآتي:

مشروعات قومية عملاقة

- حصر وتصنيف 2.2 مليون فدان حصرت وصنفت في «شمال ووسط سيناء – جنوب الوادي وتوشكى – درب البهنساوي بغرب المنيا – الوادي الجديد – مشروع الدلتا الجديدة».

- إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بتكلفة 300 مليار جنيه كأضخم مشروع استصلاح في المنطقة.

- مشروعات للتوسع الأفقي على مساحة مليوني فدان.

- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.

- استنباط أصناف وهجن جديدة من محاصيل: القمح - الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى.

- برنامج وطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر.

- استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل: «الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار».

تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان و 7 محاصيل رئيسية.

في مجال الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي

- استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الأنتاج.

- تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.

- الاعتماد الدولي للمعامل المرجعية التابعة للوزارة.

دعم الصادرات الزراعية المصرية

- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية.

- أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية.

- 5.3 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.

- مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة.

350 منتج زراعي تم تصديرها إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.

المبادرات القومية

تطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة، و3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة.

- 39 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنية لعدد رؤوس 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021.

المشروع القومي لتنمية البحيرات وازالة التعديات عليها.