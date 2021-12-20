إلغاء رحلات البالون الطائر في غرب الأقصر لشدة الرياح

ألغت سلطات الطيران المدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، بسبب شدة الرياح.

يأتي ذلك عقب عودة رحلات البالون الطائرة مرة أخرى إلى التحليق أمس الأحد، بعد توقفها بسبب سرعة الرياح التي شهدتها منطقة القرنة غرب محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية، حيث يشترك السياح في رحلات البالون الطائر للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والأثرية الخلابة من أعلى بغرب المحافظة.

منع تحليق الرحلات

وأوضح مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، أن شدة الرياح بلغت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10،11،13 عقدة، وبالتالي تم منع تحليق رحلات البالون حفاظًا على صحة وسلامة الزوار والسياح من المصريين والأجانب، لافتًا إلى أن السرعة المحددة لتحليق رحلات البالون الطائر تصل فقط إلى 8 عقدة وحينها يتم السماح للرحلات بالتحليق في أعلى السماء.

20 رحلة بالون طائر

وحلقت في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، صباح أمس الأحد، 20 رحلة بالون طائر في الساعات الأولى من اليوم، وكان على متنها عدد من السياح من مختلف الجنسيات، بعد توقفها السبت الماضي بسبب الطقس السيئ، والذي شهد زيادة سرعة الرياح المقررة إلى 16 عقدة عن السرعة المحددة للتحليق وهي 8 عقدات، للسماح بالتحليق في أعلى السماء حفاظًا على سلامة وصحة الزائرين والسياح.