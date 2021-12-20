«الأرصاد»: استمرار سقوط أمطار على الوجه البحري غدا

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الطقس واستقراره، إذ ذكرت أنه من المتوقع أن نشهد تحسن في الأحوال الجوية على كل مناطق الجمهورية غدًا، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري غدا، مؤكدة أن فرص الأمطار على القاهرة والجيزة والوجه البحري منعدمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد».

الأمطار على الإسكندرية متوقع تكون خفيفة غدًا

وأضافت «شاكر»، أن الأمطار على الإسكندرية من المتوقع أن تكون خفيفة غدًا، كما أن الأمطار المتوقعة على السواحل الشمالية ستكون خفيفة، بينما قرار تأجيل الدراسة في يد المحافظين، ولا يوجد أي قلق بشأن أي محافظة، مؤكدة في الوقت ذاته، أن محافظة شمال سيناء شهدت اليوم أمطار متوسطة، فضلا عن تغطي الجبال بالثلوج، بعد وصول درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر في سانت كاترين، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على سيناء غدا أيضًا.

الطقس غدًا أخف بكثير من اليوم ولا نتوقع سقوط ثلوج

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس شديد البرودة ليلا، كما أن درجات الحرارة المتوقعة سيتكون ما بين 16 و17 على السواحل الشمالية، و17 على شمال الصعيد، و19 على جنوب الصعيد، و21 على جنوب سيناء، موضحة أنه بالنسبة لفصل الشتاء، فستكون معدلات الأمطار ودرجات الحرارة طبيعية، لكن ستكون معدلات الأمطار فوق الطبيعي في السواحل الشمالية، «الطقس غدًا أخف بكثير من اليوم، ولا نتوقع سقوط ثلوج»