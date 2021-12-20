نبيل جريس: مصر في عهد السيسي تتطور بطريقة لم تحدث من قبل

قال الدكتور نبيل جريس، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن جامعة ميتشجن كرمته وهو على قيد الحياة لأول مرة، لافتا إلى أن الجامعة تكرم الذين قدموا أبحاثًا مفيدة للبشرية، مبينا أنه بدأ في عام 1985 في التفكير في تصميم الكباري بشكل معين جديد وقليل التكلفة بتمويل من أمريكا، وفي عام 2000 تم بناء أول كوبري بدون حديد تسليح من باب التجربة، موضحا أن هذه النوعية من الكباري لا يتم إصلاحها كثيرا.

بناء كباري بدون حديد تسليح

وأضاف «جريس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم بناء 10 كباري في ولاية ميتشجن والتوسع لبناء الكباري في ولايات أخرى، وهذا الشكل من الكباري عال التكلفة لكن لا يتم صيانتها بشكل مستمر لذا فإن كمية الصيانة الموفرة يتم دفعها في المرة الأولى لإنشاء الكوبري.

مصر تستحق التطوير

وأوضح عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه حضر إلى المجلس الرئاسي في مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وشاهد التطور الحادث في مصر الذي لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن مصر تسير بطريقة جيدة: «مصر تستاهل حاجة زي كده، ودي الحياة الكريمة اللي بينادي بيها سيادة الرئيس من فترة، وزيرة الهجرة عاملة مجهود أكتر من رائع عشان تفرح المصريين إللي عايشين بره من خلال الاستعانة بجهود المصريين في الخارج، وتم تكوين فريق من 12 شخصا حول الرئيس عشان يقدموا مقترحات لحل المشاكل، وجبنا لمصر السادة المسؤولين عن صناعة كابلات الكهرباء الفايبر».