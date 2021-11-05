بدء الغلق الجزئي لمطالع كباري الساحل والجيزة المعدني للصيانة

أغلقت محافظة الجيزة، اليوم، بشكل جزئي مطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى» وأغلقت بشكل جزئي كوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلـق حارة مروريه واحدة فقط لمدة 3 أيام لرفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

استكمال تنفيذ أعمال صيانة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني

وأعلنت محافظة الجيزة استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبري الجيزة المعدني، استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن الأمر استلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديداً للمنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلـق 1 حارة مرورية فقط وذلك لمدة 3 أيام فقط بدأت من الساعة 12 صباح اليوم وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة علماً بأنه ستتم أعمـال الغلـق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمـال دون تعطيـل الحركة المرورية.

المتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المهندس طه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها لتسهيل حركة سير المركبات.

وقالت محافظة الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمطالع كوبري الساحل

فيما أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى» لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر استلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل، وذلك لمدة 3 أيام فقط بدء من صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازمة وإزالة أي معوقات، لافتاً أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.