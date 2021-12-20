سقوط سيارة أجرة في نيل المعادي ونجاة سائقها من موت محقق

سقطت سيارة أجرة داخل مياه نهر النيل في منطقة المعادي بالقاهرة، ونجى سائق السيارة من الموت المحقق، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

سقوط سيارة في نهر النيل

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بـ سقوط سيارة أجرة في نهر النيل بمنطقة المعادي، وانتقل رجال الشرطة ورجال الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، كما نجى سائق السيارة من الموت المحقق، وتقوم أوناش الإنقاذ النهري بسحب السيارة من مياه نهر النيل، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.