الطقس السيئ يضرب أسيوط والأجهزة التنفيذية تعلن الطوارئ 

تشهد محافظة أسيوط، منذ أمس الاثنين موجة من الطقس السيئ، حيث تعرضت معظم أنحاء المحافظة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع وصلت لحد الصقيع الذي ينذر بسقوط أمطار.

وفي سياق متصل، عززت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط استعدادتها القصوى تحسبا لحدوث سيول أو سقوط أمطار غزيرة.

محافظ أسيوط يجتمع بالأجهزة التنفيذية

ومن جانبه عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية؛ للتأكيد على جاهزية جميع قطاعات المحافظة المختلفة ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن.

الأجهزة التنفيذية تعلن جاهزيتها لمواجهة التقلبات الجوية

وتناول الاجتماع التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة، فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

ووجه محافظ أسيوط جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد؛ لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

كما جرى التأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة؛ بما يسهم في التعامل الفوري مع أي طارئ.

وطالب المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية؛ للتأكد من سلامة تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار.

كما وجه مسؤولي المراكز والأحياء بالمرور والمتابعة المستمرة لتلك الأعمال، والإبلاغ الفوري عن أي أسلاك مكشوفة.