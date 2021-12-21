وجبة منزلية تصيب 5 أشقاء بتسمم في سوهاج

أصيب 5 أشقاء يقيمون بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، وحجزهم تحت الملاحظة الطبية، كما جرى تحويل مصابة إلى مستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام وإشارة من مستشفى دار السلام المركزي تفيد بوصول 5 أشقاء مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر وتم حجزهم تحت الملاحظة.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم كل من "سوزان. م. ا"، 17 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، "نورهان. م. ا" 15 سنة تلميذة، "أسماء. م. ا" 12 سنة تلميذة، "محمد. م. ا" 9 سنوات تلميذ، الطفل "علاء. م. ا" 3 سنوات ويقيمون دائرة مركز دار السلام، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إثر تناول طعام فاسد، وتم تحويل الأولى والثانية إلى مستشفى سوهاج العام.

بسؤال والدهم "مبارك. ا. ف"، 46 سنة، مزارع ويقيم بذات الناحية، قال إن أبناءه أصيبوا بتسمم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد، ونفى الشبهة الجنائية. حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري.

إصابة 9 أشخاص تناولوا طعام فاسد بمطعم فى طهطا

يذكر أن مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج شهدت الشهر الماضي إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام بمطعم شهير بالمنطقة، وتم حجز المصابين بمستشفى طهطا العام وصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المطعم.