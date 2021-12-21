جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 بمحافظة قنا لجميع المراحل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للشهادات العامة والنقل في جميع المراحل التعليمية، الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني، في مدارس المحافظة المنتشرة على مستوى 9 إدرات تعليمية، وشددت المديرية على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، سواء في امتحانات الجانب العملي أو التحريري التي ستنطلق 15 يناير 2022.

جداول امتحانات الترم الأول 2022 بمحافظة قنا .. البداية 15 يناير

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في قنا، أنه وفقا لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 بمحافظة قنا، من المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي العام والرسمي للغات والدمج من السبت الموافق 15/1/2022 إلى الخميس الموافق 20/1/2022، وللصفين الخامس والسادس الابتدائي العام والرسمي للغات والدمج من السبت الموافق 22/1/2022 إلى الأربعاء الموافق 26/1/2022.

وبحسب الجداول التي حصلت «الوطن» على صورة منها، من المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي العام والرسمي للغات، من السبت الموافق 15/1/2022 إلى الخميس الموافق 20/1/2022، وللصفين الأول والثاني الإعدادي المهني والدمج، من السبت الموافق 22/1/2022 إلى الأربعاء 26/1/2022، وللصف الثالث الإعدادي العام والرسمي للغات والمهني والدمج من يوم السبت 29/1/2022 إلى الخميس 3/2/2022.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للتعليم الفني

ومن المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوي الفني «زراعي - صناعي – تجاري»، للصفين الأول والثاني نظام الثلاث سنوات، والصفوف من الأول إلى الرابع نظام الخمس سنوات، من السبت الموافق 15/1/2022.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني للثانوية العامة بقنا

ووفق الجداول المعلنة، من المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوي العام والرسمي للغات، مواد لا تضاف للمجموع، الصف الأول الثانوي يومي السبت 15/1/2022، والإثنين 17/1/2022، والصف الثاني الثانوي يومي الأحد 16/1/2022، والثلاثاء 18/1/2022.

جداول امتحانات الترم الأول 2022 بمحافظة قنا.. تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن جميع الامتحانات سوف تجرى مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المواجهة لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه شدد على مديري المدارس على ذلك.