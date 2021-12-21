«الجامعات» تعلن ضوابط دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة، إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، عبر المواقع الإلكترونية للكليات، وكذلك في الأماكن المخصصة لها بالأقسام العلمية المختلفة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على منع تسليم رقم الجلوس لأي طالب لم يتلق لقاح كورونا، وبالتالي حرمانه من دخول الامتحانات وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

جامعة سوهاج: إعلان جداول الامتحانات يمنح الطلاب الفرصة للاستعداد

في جامعة سوهاج، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري بمختلف الكليات، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب لترتيب أمورهم والدراسة والاستعداد الجيد للامتحانات.

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وأكد «عبدالخالق» أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالامتحانات، لافتا إلى أنه تقرر منع تسليم أرقام الجلوس للطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، مع التشديد على ضرورة أن تكون الامتحانات وفقا للمناهج الدراسية والمقررات التي درسها الطلاب.

بني سويف: التوسع في الاختبارات الإلكترونية

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه جرى التوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية، بجانب التشديد على منع التعامل أو استخراج أي أوراق رسمية أو ثبوتية لأي طالب لم يتلق لقاح كورونا، لافتا إلى أنه جرى البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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فيما أوضح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن الكلية بدأت في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرق المختلفة، قائلا إن الامتحانات بالكلية ستنطلق يوم 26 ديسمبر الجاري لامتحانات التخلفات، وكذلك الفرق النظامية المختلفة، نظرا للكثافة العددية التي تشهدها الكلية من المنتسبين لها.