سيارة أجرة من الرئيس السيسي لأسرة بعد «لقاء بالصدفة» في السيدة عائشة

حوار ودي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مروره بمنطقة السيدة عائشة، الجمعة الماضية، وأسرة من أربعة أفراد، تستقل جميعًا دراجة نارية، ليلقي التحية عليهم، موجهًا حديثه لربّ الأسرة بقوله: «مش خايف عليهم»، ليردّ الأب: «هنعمل إيه.. الحمدلله».

الرئيس يسأل رب الأسرة عن مطالبه: «متتكسفش.. أنا واقف عشانكم»

الرئيس عبدالفتاح السيسي، سأل الأب عن منطقة سكنه، وعن مطالب أسرته، ليردّ الأب داعيًا له «ربنا يباركلك»، ليعيد رئيس الجمهورية السؤال عليه مرة أخرى، ويجدد الأب دعوته ثانية، ليسأل الرئيس طفليه عن مطالبهما «طب بلاش أنت، الأولاد، عاوزين حاجة؟» حسب مقطع فيديو نشرته فضائية «extra news».

كرر الرئيس السيسي سؤاله للأب وأسرته الصغيرة عدة مرات، ولم يخرج ردهم جميعًا عن قول «الحمد لله»، ليؤكّد الرئيس «متتكسفش.. أنا واقف عشانكم».

واستكمل رئيس الجمهورية، حواره مع الطفلين قائلًا: «انتوا ولادي»، سائلًا عن عمرهما وسنتهما الدراسية، لتجيب الصغيرة بأن اسمها «تاليا»، وتدرس في الصف الثالث الابتدائي، ليقطاعها الرئيس بقوله «شاطرة ولا لا.. لازم تروحي الجامعة»، ويجيب شقيقها بأنّ اسمه «مصطفى».

«مصطفى» الابن الأكبر للأسرة، طالب الرئيس بالتقاط صورة معه قائلًا «ممكن اتصور معاك يا ريس»، ليجيبه السيسي: «تعال يا درش.. وتعالي يا تاليا»، والتقط رئيس الجمهورية صورًا مع الطفلة وشقيقها.

كواليس اللقاء مع الرئيس السيسي

وتفاجأ المواطن بطرقات على باب شقته، ليجد مندوبين من حزب مستقبل وطن يحملون إليه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين للمواطن أن الرئيس وجه بتلبية جميع طلباته.

وروى المواطن تفاصيل لقاءه بالرئيس، مؤكدا أنه أثناء توجهه إلى مدينة نصر، وأثناء مروره على كوبرى السيدة عائشة، فوجئ بمن يناديه للقاء الرئيس.

الرئيس السيسي يهدي الأسرة سيارة ومبلغا ماليا

وتابع: «فوجئت بمن يناديني للقاء سيادة الرئيس ولأن الموضوع كان مفاجئا بالنسبة لي فلم أصدق حتى فتح الرئيس باب سيارته وسلم على وعلى الأولاد، وكنت سعيدا جدا بأننى التقيت الرئيس الأب الإنسان، ولمست فيه البساطة أثناء حديثي معه، حيث كانت مفاجأة جميلة جدا».

واستطرد: «أعمل في جامعة القاهرة وقدمت على إجازة بدون مرتب، وحاليا أعمل فى شركة قطاع خاص لتحسين دخلي».

زوجة المواطن: كل الشكر للرئيس السيسي.. ربنا يخليك لينا

وفاجأ مندوب الحزب المواطن بإهدائه سيارة أجرة مقدمة من الرئيس السيسي له لتحسين دخله، إضافة لمبلغ مالي.

وأكد المواطن بعد اصطحاب أفراد أسرته داخل السيارة المهداة من الرئيس على سعادته البالغة، معربا عن تقديره لاهتمام الرئيس.

ومن جانبها توجهت زوجة المواطن بالشكر للرئيس السيسى قائلة: «كل الشكر للرئيس أنت أب لنا وربنا يخليك لينا».