أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الابتدائية في الإسكندرية، وذلك من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي والتي تبدأ من 15 إلى 26 يناير المقبل، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 15 من يناير امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، بينما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 22 من يناير.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2021 - 2022 في الإسكندرية، والتي تنطلق مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، وسط تعاون الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية.

إجازات وسط امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويأتي ذلك بعدما قرر تعليم الإسكندرية أن يكون يوم الأربعاء 19 يناير إجازة رسمية من الامتحانات لمراعاة احتفال الإخوة الأقباط بعيد الغطاس، وكذلك يوم الخميس الموافق 27 من يناير احتفالا بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- السبت 15 يناير: عربي وخط ودين.

- الأحد 16 يناير: علوم ومهارات مهنية.

- الاثنين 17 يناير: دراسات اجتماعية.

- الثلاثاء 18 يناير: لغة أجنبية.

- الخميس 20 يناير: رياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- السبت 15 يناير: عربي وخط ودين.

- الأحد 16 يناير: دراسات اجتماعية.

- الاثنين 17 يناير: رياضيات.

- الثلاثاء 18 يناير: لغة أجنبية.

- الخميس 20 يناير: علوم ودين.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- السبت 22 يناير: عربي وخط.

- الأحد 23 يناير: علوم ودين.

- الاثنين 24 يناير: دراسات اجتماعية.

- الثلاثاء 25 يناير: رياضيات.

- الأربعاء 26 يناير: لغة أجنبية.