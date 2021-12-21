«ستار العالمي» يحصل على لقب «تحالف شركات الطيران الرائد في العالم»

حصل تحالف ستار للمرة الثانية على لقب تحالف شركات الطيران الرائد في العالم في جوائز السفر العالمية السنوية World Travel Awards، حيث تغطي الجوائز السنوية فئات متعددة ويتم منحها بناءً على استطلاع رأي عالمي للمديرين التنفيذيين المؤهلين العاملين في مجال السفر والسياحة ومشتري السفر الاستهلاكي، كما تعتبر الجوائز تقديرًا واحتفاءً بالتميز في جميع قطاعات السفر والسياحة العالمية.

استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي الأفضل في أمريكا الشمالية

وأوضح التحالف بحسب بيان، أنّ استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي، حصل على جائزة أفضل استراحة مطار في أمريكا الشمالية من قِبَل منظمة جوائز السفر العالمية، وتعد استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي واحدة من 6 استراحات من هذا القبيل على مستوى العالم.

وقال جيفري جو، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار: «ممتنون للتقدير المستمر من المديرين التنفيذيين للسفر والسياحة ومن منظمة جوائز السفر العالمية، وإنّني أتسلم هذه الجائزة نيابة عن مئات الآلاف من الموظفين المتفانين في شركات الطيران الـ26 الأعضاء في التحالف، الذين يعملون بلا كلل لتوفير تجربة سفر لا مثيل لها للعملاء».

استعادة السفر العالمي

وأضاف قائلاً: «يتضح اهتمامنا الدائم بتطوير سفر العملاء من خلال التقدير المستمر للتحالف وشركات الطيران الأعضاء فيه، ونعمل جميعًا بأقصى جهد وسرعة مع شركاء وخبراء الصناعة الآخرين لإعادة الاتصال بالعالم واستعادة السفر العالمي بشكل كامل».

ومن جانبه، قال جراهام إي كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية: «يواصل تحالف ستار وضع معيار للطيران العالمي، ويسعدني أن كل من سوق السفر والجمهور اعترفوا بهذا التميز من خلال التصويت عليه، كتحالف شركات الطيران الرائد في العالم لعام 2021».

يذكر أنّ مصر للطيران العضو الـ21 في تحالف ستار العالمي منذ عام 2008، والذي يضم في عضويته 26 شركة طيران من أكبر الشركات العالمية، كما يوفر التحالف لعملاء شركات الطيران الأعضاء بالتحالف الوصول إلى 1300 مطار في 193 دولة حول العالم.