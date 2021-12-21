«التعليم» تعلن بث حصص مراجعة لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. على موقعها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بث حصص مراجعة لجميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني) بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام، لدعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق في ضوء منظومة التعليم الجديدة.

طريقة مشاهدة مراجعات التربية والتعليم

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على الحصص من خلال موقعها الإلكتروني، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها لفهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

المراجعة لتدريب الطلاب على أنواع الأسئلة

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الحصة تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة تتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة وذلك من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.