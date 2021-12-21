يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بكفر الشيخ، حيث يرغبون في معرفة مواعيد الامتحانات للاستعداد لها، والإجراءات الاحترازية التي ستتخدها مديرية التربية والتعليم في المحافظة لتقليل نقل العدوى أو انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على حياة الطلاب وسلامتهم خلال أيام الامتحانات.

وتنشر«الوطن»، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بكفر الشيخ، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ، حيث تبدأ يوم 22 يناير المقبل بمادة اللغة العربية حيث يستمر الامتحان من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا أي بمعدل 3 ساعات، كما يؤدي الطلاب امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، يوم الاثنين الموافق 24 يناير، بواقع ساعة ونصف لكل مادة، ويوم الأربعاء الموافق 26 يناير مادتي التاريخ والأحياء، بواقع ساعة ونصف لكل مادة أيضا.

فيما يؤدي الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى، يوم السبت 29 يناير 2022، بواقع ساعتين ونصف، يؤدون يوم الاثنين 31 يناير، امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، بواقع ساعة ونصف لكل مادة، بينما يكون الأربعاء 2 فبراير، هو آخر أيام الامتحانات، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، بواقع ثلاث ساعات للرياضيات وساعة ونصف للغة الأجنبية الثانية.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يومي 15 و17 من شهر يناير المقبل، حيث تعقد الامتحانات إلكترونيا في المواد الأساسية وتتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها إلكترونيا بدون عنصر بشري.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بكفر الشيخ

بينما تبدأ جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بكفر الشيخ، يوم الأحد 23 يناير المقبل، بامتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضات والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية فيما يؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 25 يناير، في مادة اللغة الأجنبية الأولى على مدار 3 ساعات.

كما شمل الجدول يوم الأحد 30 يناير، وهو مخصص لمواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ، لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، على أن يكون الخميس 3 فبراير آخر أيام الامتحانات، ومخصص لمادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 بمحافظة كفر الشيخ لسنوات النقل

بينما لم تعلن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ حتى الآن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 بمحافظة كفر الشيخ لسنوات النقل، حيث من المقرر أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة لاستعداد التلاميذ لأداء الامتحانات.