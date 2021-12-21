ضبط سيدة متهمة بالنصب على 3 أشخاص في 1.4 مليون جنيه

تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص يفيد تعرضهم للنصب من إحدى السيدات زعمت امتلاكها نفوذا وعلاقات بمسئولي إحدى الجهات الحكومية تمكنها من توفير وحدات سكنية لهم بالقاهرة الجديدة، إذ حصلت منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك إلا أنها لم تف بوعدها ورفضت رد الأموال.

معلومات جنائية

بإجراء التحريات تبين استيلاء موظفة بإحدى الأحياء في القاهرة - بالمعاش حالياً- لها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، على مبالغ مالية من الشاكين بلغت 1,400,000 جنيه.

القبض على المتهمة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وتبين مغادرتها للبلاد، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبطها حال عودتها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.