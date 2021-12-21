العثور على جثة مجهولة لمُسن في مصر القديمة.. وتوزيع صورته على الأقسام

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لمسن في أحد الشوارع في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لذكر في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات خارجية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تصوير جثة المتوفي

وقال مصدر أمني، إنَّه تمّ تصوير الجثة تمهيدًا لنشرها في أقسام الشرطة المختلفة محافظتي القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف على هوية صاحبها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين.

وأضاف المصدر، أنَّه جار رفع بصمات المتوفي لعرضها على الأمن العام في محاولة لمطابقتها للبصمات المحفوظة لديهم، لبيان هل المتوفي من الأشخاص المسجلين والذين لديهم بصمات في مصلحة الأمن العام من عدمه.

وأوضح المصدر، أنَّ الجثث المجهولة الخاصة بكبار السن التي يُعثر عليها في شوارع العاصمة غالبا تكون ناتجة عن وفاة طبيعية ولا توجد بها أي شبهة جنائية، حيث أنَّه بعد كشف هوية صاحب الجثة، واستدعاء أسرته يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة، ومنها فقدان الذاكرة، وهو ما يجعل المسن يخرج من المنزل دون علم أسرته ويضل طريق العودة مرة أخرى.

وأكّد المصدر، أنَّه على الرغم من ذلك فإن البلاغ يتمّ التعامل معه بجدية حتي يثبت من خلال تقرير الطب الشرعي بان الوفاه طبيعية