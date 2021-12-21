السيطرة على حريق في منزل بقرية «العووانة» ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب، صباح اليوم الثلاثاء، بمنزل بقرية «العواونة» التابعة لمركز إهناسيا المدينة ببني سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح، بينما التهمت النيران على مفروشات المنزل.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بحريق في منزل بقرية العووانة

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية «العواونة» التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، كذلك إبلاغ مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق تحسبا لوقوع إصابات.

سيارتين إطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة

وانتقلت سيارات إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء، بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة.

وتبين أن الحريق شب بمنزل شخص يدعى «محمد علي سعد» عامل، 50 سنة، دون سبب معلوم، وأتت النيران على عداد كهرباء ومفروشات «مراتب تنجيد» بالمنزل ودون وقوع خسائر في الأرواح.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

وشهدت محافظة بني سويف على مدار يومين 4 حرائق في 3 منازل ومنطقة للهيش والبوص على جانب ترعة الإبراهيمية.