10 معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على «قدس الأقداس» بمعابد الكرنك

ظاهرة فلكية أثرية فريدة من نوعها تتكرر سنويا في شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على معابد الكرنك تدريجيا حتى تصل إلى قدس الأقداس بمعبد الكرنك، ويتم الاحتفال به سنويا من قبل الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الأقصر مع تقديم العروض الاستعراضية والفنون الشعبية والرقص بالعصا خلال الاحتفالية، كما يُشاهدها العديد من السياح الذين يأتون خصيصًا لمتابعتها ومشاهدتها عن قرب.

10 معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس

· ظاهرة تعامد الشمس تعتبر ظاهرة فلكية أثرية فريدة من نوعها، تحدث سنويًا وتحديدًا في يوم 21 ديسمبر كل عام داخل معابد الكرنك وتحديدًا على قدس الأقداس.

· تتعامد فيها الشمس على معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر بدءا من الساعة السادسة إلى السابعة صباحا.

· الظاهرة تبدأ في التسلل للبوابة الشرقية ناحية المحور الرئيسي وصولا لقدس الأقداس بمعابد الكرنك.

· بدأ رصد الظاهرة للمرة الأولى في التاريخ القرن التاسع عشر، وحتى يومنا هذا أصبحت ضمن أهم الأحداث السياحية والأثرية في محافظة الأقصر السياحية.

· مع بدء الظاهرة تابعها فلكيون وأثريون وسياسيون، وبدأ أول احتفال رسمي بها في يوم 21 ديسمبر لعام 2011.

· ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس تمثل عند القدماء المصريين بداية التوقيت الشتوي، فضلا عن عيد ميلاد رع الكبير.

· لكن موعد حدوث الظاهرة يتغير كل أربع سنوات، كنتيجة الفرق بين السنة الكبيسة والبسيطة.

· يُشاهد الظاهرة داخل معابد الكرنك آلاف السياح من كل العالم زيارتهم للمحافظة.

· ما زالت تسعى محافظة الأقصر السياحية في استغلال الظاهرة بهدف جذب السياح، فضلا عن وضعها على الأجندة السياحية.

· هناك ظواهر أثرية سنوية أخرى تمثل تعامد الشمس على مناطق أثرية، تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان وقصر قارون بمحافظة الفيوم.